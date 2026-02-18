Orange bat les attentes en 2025, EBITDAal +3,8% sur un an

Orange ORAN.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications mentionnant des objectifs "pleinement atteints".

Orange a affiché un chiffre d'affaires de 40,39 milliards d'euros sur l'exercice, tandis que les analystes en attendaient en moyenne 40,22 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

L'EBITDAal du groupe, son principal indicateur de rentabilité, atteint 12,47 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3,8% sur un an, contre un consensus à 12,44 milliards d'euros.

