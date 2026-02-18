 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange bat les attentes en 2025, EBITDAal +3,8% sur un an
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:11

Orange ORAN.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications mentionnant des objectifs "pleinement atteints".

Orange a affiché un chiffre d'affaires de 40,39 milliards d'euros sur l'exercice, tandis que les analystes en attendaient en moyenne 40,22 milliards, selon un consensus compilé par le groupe.

L'EBITDAal du groupe, son principal indicateur de rentabilité, atteint 12,47 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3,8% sur un an, contre un consensus à 12,44 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ORANGE
16,8800 EUR Euronext Paris -1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:18

    bof !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank