Orange: acquisition en Suisse dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:53









(Zonebourse.com) - Orange annonce l'acquisition, par sa filiale de cybersécurité, de l'entreprise suisse ensec, spécialisée dans la cybersécurité et reconnue pour son expertise en conseil, en intégration de la sécurité informatique, en services de sécurité managés.



'ensec compte environ 40 experts hautement formés et un portefeuille client distinct de plus de 130 clients opérant dans des domaines sensibles tels que la finance, la distribution, l'énergie, ainsi que dans le secteur public', précise l'opérateur télécoms.



Cette acquisition ciblée, finalisée le 23 juillet, permettra d'étendre la présence d'Orange Cyberdefense à la Suisse Alémanique, complétant ainsi son empreinte déjà établie en Suisse Romande. Les détails financiers de l'opération restent confidentiels.





