Orange : 3ème échec sous 14,3/14,15E
05/12/2025

Orange aligne un 3ème échec sous 14,33/14,25E en l'espace de 6 semaines mais le titre reste protégé par un support qui gravite vers 13,60E.
En cas d'enfoncement, la meilleure zone de soutien se dessine vers 13,20E.

