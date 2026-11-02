Oracle va émettre 10 milliards de dollars d'obligations

information fournie par Reuters • 02/11/2026 à 14:18

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Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), Oracle

ORCL.N prévoit d'émettre pour 10 milliards de dollars de titres à taux variable et à taux fixe.