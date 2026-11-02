Oracle va émettre 10 milliards de dollars d'obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), Oracle
ORCL.N prévoit d'émettre pour 10 milliards de dollars de titres à taux variable et à taux fixe.
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