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Oracle va émettre 10 milliards de dollars d'obligations
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), Oracle

ORCL.N prévoit d'émettre pour 10 milliards de dollars de titres à taux variable et à taux fixe.

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