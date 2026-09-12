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Oracle va consacrer 700 millions de dollars supplémentaires aux coûts de restructuration alors qu'il intensifie ses investissements dans l'IA
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 01:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oracle a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la bonne santé de son activité cloud

* L'endettement reste une source de préoccupation, mais ces résultats constituent un pas en avant significatif, selon un analyste

* Le coût du plan de restructuration grimpe à 2,8 milliards de dollars

(Mise à jour du titre et du chapeau pour mentionner l'augmentation des coûts de restructuration d'Oracle, ajout du cours de clôture de l'action au paragraphe 5)

par Deborah Mary Sophia

Oracle ORCL.N a déclaré que les coûts de restructuration, qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan prévoyant notamment des suppressions d’emplois, allaient augmenter d’environ 700 millions de dollars, alors que l’entreprise spécialisée dans le cloud cherche à maîtriser ses coûts tout en investissant des milliards pour tirer parti de la demande en plein essor pour les services d’intelligence artificielle.

Dans un document réglementaire publié vendredi, Oracle a indiqué que cette augmentation, révélée après la clôture de son trimestre d’août, porte le coût prévu de son plan de restructuration pour l’exercice 2026 à environ 2,8 milliards de dollars. Ce plan, qui, selon l’entreprise, comprend des indemnités de licenciement, des résiliations de contrats et d’autres frais de départ, est en partie lié à l’adoption de l’IA dans certaines fonctions.

Ces réductions interviennent alors qu’Oracle traverse une période de volatilité pour son titre, les investisseurs semblant partagés entre la confiance dans sa « » de croissance axée sur l’IA et des inquiétudes quant au financement de cette croissance.

L’action Oracle a progressé jusqu’à 7,8 % vendredi, après qu’une augmentation de 26 milliards de dollars de son carnet de commandes a apaisé certaines inquiétudes concernant sa frénésie de dépenses alimentée par l’endettement.

Le titre a ensuite inversé la tendance pour clôturer en baisse d’environ 2 %, les analystes estimant qu’une reprise des flux de trésorerie n’est pas pour demain.

Environ la moitié des 664 milliards de dollars de son carnet de commandes devrait se transformer en chiffre d’affaires au cours des 36 prochains mois et une grande partie de ses revenus issus de nouveaux contrats ne nécessitera pas de capitaux propres, a déclaré Oracle, qui s’appuie sur les prépaiements des clients et sur leur propre approvisionnement en puces pour développer ses capacités.

Ce facteur, associé à des résultats du premier trimestre plus optimistes et à un bilan en amélioration, a aidé l’actionOracle à se remettre d’une période de sous-performance.

Le titre a reculé d’environ 23 % cette année à la clôture de vendredi, alors que l’indice S&P 500 .SPX affichait une hausse de près de 12 %, les investisseurs s’interrogeant sur les investissements coûteux d’Oracle dans l’IA et sur la viabilité de son activité logicielle traditionnelle à l’ère de l’IA.

“Bien qu’Oracle demande à ses clients de financer en partie le matériel technique afin d’alléger la pression sur sa trésorerie, nous ne prévoyons pas de changement dans le profil de trésorerie d’Oracle dans un avenir proche,” a déclaré Luke Yang, analyste chez Morningstar.

“Il faudra des années avant que les revenus du cloud n’atteignent une échelle suffisante pour soutenir une expansion continue des capacités tout en générant simultanément une trésorerie positive.”

Oracle fait face à des risques liés au financement et à la rentabilité de ses centres de données, à un moment où les coûts des composants ont grimpé en flèche et où la contestation générale à l’égard du développement des centres de données s’est amplifiée aux États-Unis.

La société a annoncé son intention de lever 40 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt et par capitaux propres au cours de son exercice fiscal actuel, y compris la vente d’actions de 20 milliards de dollars qu’elle a réalisée au premier trimestre.

Elle a annoncé jeudi un flux de trésorerie disponible négatif de 5,40 milliards de dollars, supérieur àl’estimation moyenne des analystesqui tablaient sur une consommation de trésorerie de 9,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Les résultats constituent un pas en avant solide pour rééquilibrer le débat des investisseurs autour d’une entreprise affichant une croissance accélérée de son chiffre d’affaires, à grande échelle. Si l’endettement de l’entreprise est une préoccupation légitime, les aspects positifs de son activité se sont perdus dans le débat,” ont déclaré les analystes d’Evercore.

L’action se négocie à 16,86 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 23,84 pour Microsoft MSFT.O et de 22,58 pour Amazon AMZN.O .

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