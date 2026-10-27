Oracle tire parti de ses partenariats élargis dans le domaine des puces d'IA et de ses efforts pour renforcer ses capacités cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de la société de cloud Oracle

ORCL.N progresse de 4,8% à 132,2 $

** La société annonce qu’elle étend ses accords avec Nvidia

NVDA.O concernant les puces d’IA pour le cloud et qu’elle ajoute à son offre des produits de concurrents tels que Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet

** Cette initiative permettra de faire évoluer l’infrastructure d’IA d’ORCL vers une capacité de plusieurs gigawatts grâce aux serveurs Vera Rubin de NVDA, tout en intégrant pour la première fois les unités de traitement Tensor de GOOGL ainsi que les puces de Cerebras CBRS.O et de SambaNova

** L'action CBRS progresse de 9,1% à 118,2 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis plus de trois semaines

** La diversification des fournisseurs de puces offre aux clients davantage de flexibilité et de choix pour adapter l’infrastructure à la performance et à la rentabilité de chaque charge de travail d’IA – ORCL

** Sur 41 courtiers, 33 attribuent à ORCL la recommandation “acheter” ou mieux, sept “conserver” et un “vendre” ou moins; le cours cible médian est de 240 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, ORCL affiche une baisse de 32,2% depuis le début de l'année