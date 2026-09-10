Oracle s'envole de 7% après une croissance de 121% dans les infrastructures cloud

Le géant américain des logiciels d'entreprise et des infrastructures cloud Oracle bondit d'environ 7% dans les échanges post-marché après avoir dépassé les attentes au premier trimestre de son exercice 2027, porté par une accélération massive de son activité d'infrastructure cloud destinée notamment aux charges de travail d'IA.

Le chiffre d'affaires a progressé de 30% sur un an à 19,35 MdsUSD, légèrement au-dessus des 19,13 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté de 30% à 1,92 dollar, contre un consensus de 1,74 dollar. La principale surprise provient d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dont les revenus ont bondi de 121% à 7,4 MdsUSD, contre une croissance déjà élevée de 93% au trimestre précédent. Les applications cloud ont pour leur part progressé de 10%, tandis que les activités logicielles traditionnelles continuent de s'éroder.

Le carnet de commandes, mesuré par les "Remaining Performance Obligations" (RPO), atteint désormais 664 MdsUSD, soit 209 MdsUSD de plus qu'un an auparavant. Cette visibilité reflète la demande considérable des grands groupes technologiques pour des capacités de calcul dédiées à l'IA, mais elle s'accompagne d'investissements très lourds, puisque le free cash-flow ressort encore négatif à 5,4 MdsUSD.

Oracle prévoit désormais pour le deuxième trimestre une croissance de 30% à 34% de ses revenus et de 65% à 71% de ses activités cloud. Cette accélération pourrait contribuer à rassurer les investisseurs après plusieurs mois de préoccupations concernant le financement des centres de données, la hausse de l'endettement et la rentabilité à terme de l'offensive du groupe dans l'IA.