Oracle s'effondre en raison de prévisions sombres et de dépenses croissantes qui alimentent les inquiétudes relatives à la bulle de l'IA

Les actions d'Oracle chutent après des prévisions moroses et des dépenses d'investissement plus élevées

Les actions liées à l'IA, y compris Nvidia, chutent

Au moins 13 courtiers réduisent leurs objectifs de cours pour l'action à la suite des résultats

(Réécriture complète) par Aditya Soni et Kanchana Chakravarty

Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de 13 % jeudi, provoquant un effondrement des valeurs technologiques, les dépenses massives de l'entreprise et les faibles prévisions ayant alimenté les doutes sur la rapidité avec laquelle les grands paris sur l'IA porteront leurs fruits.

Les prévisions décevantes du partenaire crucial de l'informatique en nuage OpenAI, , montrent les rendements inégaux de la technologie naissante que de nombreux chefs d'entreprise considèrent comme l'avenir, mais qui a jusqu'à présent produit des gains de productivité limités.

Oracle, qui a longtemps été un petit acteur de l'informatique en nuage, s'est lancé dans la course à l'infrastructure d'intelligence artificielle cette année grâce à un accord de 300 milliards de dollars avec OpenAI. Mais ce pacte a également lié la fortune de l'entreprise au fabricant de ChatGPT, les actions ayant chuté ces dernières semaines en raison de la crainte que Google ne prenne de l'avance sur OpenAI.

Les investisseurs se sont également débarrassés des obligations d'Oracle en raison des inquiétudes suscitées par le développement de l'IA, alimenté par la dette, tout en investissant dans des swaps de défaut de crédit (CDS), qui offrent aux détenteurs d'obligations une couverture contre le défaut de paiement. Les CDS pour la société, qui a une dette d'environ 100 milliards de dollars, ont augmenté de près de 12 points de base jeudi, atteignant des niveaux inégalés depuis au moins cinq ans .

L'appétit croissant des grandes entreprises technologiques pour la dette, y compris les ventes d'obligations de plus de 30 milliards de dollars par Meta et de 15 milliards de dollars par Amazon.com , a marqué un tournant pour les entreprises qui dépendaient depuis longtemps de flux de trésorerie importants pour financer les dépenses liées à de nouvelles initiatives.

Les dirigeants d'entreprises technologiques ont déclaré que ces dépenses étaient nécessaires pour une technologie qui transformera le travail et rendra les entreprises plus efficaces, arguant que le risque le plus important était de sous-investir, et non de trop dépenser.

Oracle, qui a dépensé environ 10 milliards de dollars de liquidités au cours de la première moitié de son exercice fiscal en raison des investissements dans l'IA, devrait perdre plus de 90 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se maintiennent. Pour Larry Ellison, dont la famille est à l'origine de l'acquisition par Paramount Skydance PSKY.O de Warner Bros Discovery WBD.O pour 108 milliards de dollars, la perte de valeur nette pourrait s'élever à plus de 30 milliards de dollars.

Ellison, qui est le deuxième homme le plus riche du monde, principalement en raison de sa participation d'environ 40 % dans Oracle, a une valeur nette de 276 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires en temps réel de Forbes.

LES ACTIONS DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE CHUTENT

D'autres valeurs liées à l'IA, notamment le géant des puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O , Broadcom AVGO.O et Arm Holdings, ont également chuté de 3,1 % à 4,2 %. Cela a poussé le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, à son plus bas niveau depuis une semaine.

Ces derniers mois, l'optimisme à l'égard du commerce de l'IA a cédé la place à des craintes selon lesquelles la frénésie qui a poussé les actions à des valorisations astronomiques s'est transformée en une bulle rappelant le boom des dot-com des années 1990.

Certaines de ces craintes ont découlé d'accords circulaires impliquant OpenAI, qui a une valorisation d'environ 500 milliards de dollars mais perd encore de l'argent et n'a pas détaillé comment elle prévoit de financer des engagements de dépenses en IA de plus de 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030.

Oracle, dont une grande partie des dépenses en capital est liée à OpenAI, a déclaré mercredi que les dépenses pour l'exercice 2026 devraient maintenant être supérieures de 15 milliards de dollars à ses estimations de septembre.

Il a manqué les estimations de Wall Street pour un indicateur très surveillé concernant les futurs contrats de cloud et a publié une prévision de croissance du chiffre d'affaires du troisième trimestre qui était inférieure aux estimations de Wall Street.

Au moins 13 maisons de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de prix pour l'action Oracle. Mais certains ont balayé les inquiétudes, affirmant que les dépenses étaient nécessaires.

« La faiblesse actuelle est due au fait que davantage de cycles d'investissement en capital sont nécessaires pour soutenir la demande, l'entreprise payant le prix de la rapidité anormale avec laquelle les investissements sont requis pour répondre aux tendances actuelles de la demande en matière d'IA », ont déclaré les analystes de BofA Global Research.

Oracle se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 29,56, comparé à ses rivaux Microsoft à 27,24 et Amazon AMZN.O à 29,06, selon les données compilées par LSEG.