Oracle reprend son souffle après une course record alimentée par l'IA vers le club des 1 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La valeur nette d'Ellison est inférieure à celle de Musk dans le contexte de la montée en puissance d'Oracle

Les actions d'Oracle surperforment le S&P 500 cette année

Les activités d'Oracle dans le domaine de l'IA en nuage stimulent la hausse des actions

(Mise à jour des actions et de la capitalisation boursière aux paragraphes 3, 4 et 10) par Joel Jose et Akash Sriram

Les actions d'Oracle ORCL.N ont reculé jeudi après une hausse record due à l'IA au cours de la séance précédente, qui a rapproché l'entreprise du billion de dollars et le cofondateur Larry Ellison du titre de personne la plus riche du monde.

L'ascension remarquable du fabricant de logiciels d'entreprise, alimentée par une vague de contrats de plusieurs milliards de dollars sur le site , braque les projecteurs sur la course à la puissance de calcul des entreprises qui dépensent des milliards pour devenir des leaders dans la course à l'IA.

Les actions d'Oracle ont baissé d'environ 4 % après avoir grimpé de 35,9 % mercredi. L'évaluation boursière de l'entreprise a atteint le chiffre record de 933 milliards de dollars à la dernière clôture, mais devrait retomber à environ 894 milliards de dollars si les pertes se maintiennent.

La valeur nette d'Ellison s'élevait à environ 371,7 milliards de dollars, en grande partie grâce à sa participation de 41 % dans Oracle, par rapport à la fortune de 441,2 milliards de dollars du directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, qui figure en tête du classement mondial des fortunes de Forbes.

"Il y a un peu d'épuisement des acheteurs ici. Je pense que la foule "acheter la baisse" est susceptible de réapparaître", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

"Les prévisions étaient tellement incroyables qu'il est difficile de penser que cette histoire est terminée."

Oracle a déclaré mardi que son carnet de commandes était en passe d'atteindre un demi-billion de dollars dans les mois à venir.

Le Wall Street Journal a également rapporté mercredi qu'OpenAI avait signé un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle pour de la puissance informatique, l'un des plus importants de l'histoire.

La valeur de l'action Oracle a presque doublé cette année, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes de l'indice S&P 500 .SPX , dépassant les gains réalisés par les sept valeurs dites "Magnificent Seven".

L'objectif de cours médian de 342 dollars représente une hausse d'environ 9 % par rapport au cours de l'action de la société, qui est de 314,45 dollars, selon les données de LSEG.

Les actions se négocient à un prix supérieur à celui de ses homologues du secteur des services en nuage. Leur multiple cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois était de 45,3, contre 31,3 pour Amazon et 31 pour Microsoft.