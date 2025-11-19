Oracle renforce sa présence en Italie en ouvrant une région cloud publique à Turin
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 17:15
Andrea Sinopoli, vice-président et responsable Cloud Technology pour l'Italie, souligne que cette expansion 'réaffirme l'engagement d'Oracle à aider les organisations de toutes tailles à innover avec l'IA'.
Oracle met en avant ses capacités de souveraineté numérique et son positionnement unique pour répondre aux exigences de confidentialité, de souveraineté de l'IA et de faible latence, avec plus de 200 régions cloud actuelles ou prévues dans le monde.
Valeurs associées
|224,230 USD
|NYSE
|+1,64%
