Oracle recule après une course record vers le club des 1 000 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La valeur nette d'Ellison est la deuxième après celle de Musk dans le contexte de la montée en puissance d'Oracle

*

Les actions d'Oracle surperforment le S&P 500 et se négocient à un prix élevé

*

Les activités d'Oracle dans le domaine de l'IA en cloud stimulent la hausse des actions

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des actions, de la capitalisation boursière et des commentaires des analystes dans les paragraphes 3 à 6) par Joel Jose et Akash Sriram

Les actions d'Oracle ORCL.N ont reculé jeudi après une hausse record due à l'IA au cours de la séance précédente, qui a rapproché l'entreprise de la barre des mille milliards de dollars et mis le cofondateur Larry Ellison à portée de main du titre de personne la plus riche du monde.

L'ascension remarquable du fabricant de logiciels d'entreprise, alimentée par une vague de contrats de plusieurs milliards de dollars sur le site , met en lumière la course à la puissance de calcul des entreprises qui dépensent des milliards pour devenir des leaders dans la course à l'intelligence artificielle.

Les actions d'Oracle ont chuté de près de 5 % après avoir grimpé de 35,9 % mercredi. L'évaluation boursière de l'entreprise a atteint le chiffre record de 933 milliards de dollars à la dernière clôture, mais devrait retomber à environ 890 milliards de dollars si les pertes se maintiennent.

La valeur nette d'Ellison était d'environ 387,6 milliards de dollars, en grande partie grâce à sa participation de 41 % dans Oracle, comparée à la fortune de 437,5 milliards de dollars du directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, qui est toujours en tête du classement mondial des richesses de Forbes.

"Il y a un peu d'épuisement des acheteurs ici. Je pense que la foule "acheter la baisse" est susceptible de réapparaître", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

"Les prévisions étaient tellement incroyables qu'il est difficile de penser que cette histoire est terminée."

À 312,44 dollars, l'action Oracle se négocie à environ 9 % de moins que l'objectif de prix médian de 342 dollars, selon les données de LSEG.

Le Wall Street Journal a également rapporté mercredi qu'OpenAI a signé un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle pour la puissance informatique, l'un des plus importants de l'histoire, représentant probablement la majeure partie des nouveaux revenus qu'Oracle a présentés mardi.

La valeur de l'action a presque doublé cette année, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes de l'indice S&P 500 .SPX , dépassant les gains réalisés par les sept valeurs dites "Magnificent Seven".

Les actions d'Oracle se négocient à un prix supérieur à celui de ses concurrents dans le domaine des services en cloud. Leur multiple cours/bénéfice à 12 mois était de 45,3, contre 31,3 pour Amazon et 31 pour Microsoft.