Oracle recule après avoir annoncé des émissions d'actions et d'obligations d'une valeur de 10 milliards de dollars chacune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction d'une faute de frappe dans le titre: le montant est de 10 milliards de dollars en actions, et non de 10 millions de dollars)
2 novembre - ** L'action de la société de cloud computing Oracle ORCL.N recule de 2,9% à 126,92 dollars avant l'ouverture, alors que la société envisage une levée de fonds colossale
** Selon les documents déposés auprès de la SEC, ORCL va vendre 10 milliards de dollars d’actions et émettre 10 milliards de dollars d’obligations
** La société utilisera le produit net de ces émissions simultanées à des fins générales, notamment pour financer ses dépenses d’investissement, rembourser sa dette, réaliser des acquisitions, verser des dividendes en espèces et racheter des actions
** BofA est le coordinateur mondial et co-teneur de livre de l’émission d’actions, aux côtés notamment de Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank et JP Morgan
** La semaine dernière, ORCL a déclaré qu’elle prévoyait que ses dépenses d’investissement atteindraient un pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, à mesure qu’elle renforce ses capacités de cloud computing, mais s’est engagée à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA d’ici à l’exercice fiscal 2030
** À la clôture de vendredi, l'action ORCL affichait une baisse de 33% depuis le début de l'année
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