Oracle recule alors que les dépenses massives en IA et les projets d'endettement inquiètent les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera

L'action d'Oracle ORCL.N a chuté jeudi après que les plans d' s en dépensesd'investissement, plus élevés que prévu, du géant du cloud ont alimenté les inquiétudes concernant la flambée des coûts des centres de données d'IA, éclipsant ainsi les solides résultats trimestriels.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de 7,2 % à 186,70 dollars en pré-ouverture et étaient en passe de faire perdre plus de 40 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise si les pertes se confirmaient.

Cette chute a également pesé sur le secteur européen des technologies de l'information, qui était déjà sous pression suite à une révision à la baisse de la note attribuée par UBS Global Wealth Management. L'action SAP a chuté de 4,4 %, tandis que celle de Capgemini CAPP.PA a reculé de 3,6 %.

Alors qu'Oracle s'efforce de suivre le rythme de ses rivaux hyperscale, sa dette croissante et ses flux de trésorerie sous pression alimentent les doutes quant à savoir quand ces dépenses massives porteront leurs fruits.

Oracle a déclaré mercredi soir qu'il prévoyait des dépenses d'investissement pouvant atteindre 95 milliards de dollars pour l'exercice 2027, avec l'intention de lever près de 40 milliards de dollars par le biais d'un financement combinant dette et capitaux propres en 2027.

La société a dépensé 55,66 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, dépassant son objectif de 50 milliards de dollars, après avoir annoncé en février son intention de lever 50 milliards de dollars par le biais de ventes de titres de créance et d'actions.

« Contrairement aux soi-disant hyperscalers..., Oracle ne disposait pas d'une montagne de liquidités ni ne générait d'énormes flux de trésorerie à l'aube de ce cycle de dépenses », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

« Cela la rend plus dépendante des marchés lorsqu’il s’agit de financer des investissements, et les investisseurs semblent réticents face aux projets visant à lever 40 milliards de dollars supplémentaires. »

Cependant, les analystes de J.P. Morgan considèrent cela comme un compromis nécessaire pour alimenter une croissance plus forte des revenus à long terme.

La société de courtage a indiqué qu’une demande soutenue devrait soutenir le sentiment des investisseurs, à condition que l’activité cloud d’Oracle continue de croître plus rapidement que celle des principaux hyperscalers.

J.P. Morgan a toutefois souligné certains risques liés à la mise en œuvre, notamment l'extension des centres de données, le maintien des prises de commandes et la gestion de l'augmentation de la dette.

Morgan Stanley prévoit que les émissions mondiales de dette liées à l'IA vont plus que doubler pour atteindre près de 570 milliards de dollars en 2026, les dépenses des hyperscalers devant dépasser 1 000 milliards de dollars d'ici 2027.

Soulignant cette tendance à l'emprunt, Amazon a récemment obtenu un prêt de 17,5 milliards de dollars auprès d'un groupe de prêteurs, dont Citibank, pour financer l'expansion de son infrastructure.

L'action Oracle se négocie à 24,56 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 20,47 pour Microsoft et de 25,19 pour Amazon.