Oracle progresse, la Deutsche Bank estimant que les gains liés à l'OpenAI ne sont pas encore intégrés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N augmentent de 3,6 % à 204,3 $ ** Deutsche Bank estime une réduction de 4 $ du BPA à 17 $ et une réduction de 10 milliards de dollars du FCF par rapport aux prévisions d'ORCL pour l'exercice fiscal 2030 si les revenus et les dépenses liés à OpenAI sont exclus

** "L'actualisation de ces chiffres suggère que la société n'obtient que peu ou pas de crédit pour son activité avec OpenAI au prix actuel de l'action d'environ 200 $", indique la maison de courtage

** DB souligne que le ratio cours/bénéfice (PER) actuel d'ORCL, d'environ 27 fois les bénéfices prévisionnels, est grevé par les coûts initiaux liés à l'expansion de son activité d'IA, mais que la véritable opportunité que représente le carnet de commandes d'OpenAI devrait plus que compenser les risques

** Le courtier maintient une note d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 375 $; 32 des 45 courtiers qui couvrent le titre le considèrent comme un achat ou plus

** En tenant compte des mouvements de la séance, ORCL est en hausse de plus de 22 % depuis le début de l'année, mais en baisse d'environ 41 % par rapport à son sommet de septembre