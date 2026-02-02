 Aller au contenu principal
Oracle prévoit de lever jusqu'à 50 milliards de dollars de dettes et d'actions en 2026
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 01:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 8)

Oracle ORCL.N prévoit de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 afin de construire des capacités supplémentaires pour son infrastructure en nuage, a déclaré dimanche l'éditeur de logiciels.

L'entreprise, présidée par le milliardaire Larry Ellison, a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre ses objectifs de financement en utilisant une combinaison de financement par emprunt et par actions.

"Oracle lève des fonds afin de construire une capacité supplémentaire pour répondre à la demande contractuelle de nos plus grands clients Oracle Cloud Infrastructure, y compris AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok, xAI et d'autres", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Oracle prévoit de lever environ la moitié du financement par une combinaison d'émissions d'actions ordinaires et de titres liés à des actions, y compris des titres privilégiés obligatoirement convertibles et un nouveau programme d'actions sur le marché pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars.

Le groupe de logiciels prévoit de lever l'autre moitié de son financement par l'émission d'obligations de premier rang non garanties au début de l'année 2026. Ces dernières semaines, les investisseurs ont examiné de près la mise en place de l'infrastructure d'IA d'Oracle, alors que sa dette augmente et que sa fortune est de plus en plus liée à OpenAI, qui n'est pas rentable et qui n'a pas détaillé la manière dont il financerait ses projets d'infrastructure. Oracle a été poursuivi au début du mois par des détenteurs d'obligations qui affirment avoir subi des pertes parce que l'entreprise a dissimulé son besoin de vendre une dette supplémentaire importante pour construire son infrastructure d'intelligence artificielle. Le coût de l'assurance de la dette d'Oracle contre un défaut de paiement a bondi en décembre de l'année dernière pour atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins cinq ans.

