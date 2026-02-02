 Aller au contenu principal
Oracle prévoit de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a déclaré qu'il prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 pour construire une capacité supplémentaire pour ses clients d'infrastructure en nuage, a déclaré la société dimanche.

ORACLE
164,650 USD NYSE -2,58%
