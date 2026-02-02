Oracle prévoit de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026

Oracle ORCL.N a déclaré qu'il prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 pour construire une capacité supplémentaire pour ses clients d'infrastructure en nuage, a déclaré la société dimanche.