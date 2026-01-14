Oracle poursuivi par des détenteurs d'obligations pour des pertes liées au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle accusé d'avoir caché ses plans d'emprunt pour le développement de l'IA

Les détenteurs d'obligations déclarent des pertes en raison d'un risque perçu comme plus élevé

Oracle refuse tout commentaire; les actions chutent de 5 %

(Ajoute les accusations de la plainte, les efforts pour obtenir des commentaires, les emprunts d'Oracle, les paragraphes 2-4, 6-8; ajoute la signature) par Jonathan Stempel

Oracle ORCL.N a été poursuivi mercredi par des détenteurs d'obligations qui disent avoir subi des pertes parce que la société présidée par le milliardaire Larry Ellison a dissimulé son besoin de vendre une dette supplémentaire importante pour construire son infrastructure d'intelligence artificielle. La proposition de recours collectif a été déposée auprès d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan au nom d'investisseurs qui disent avoir acheté pour 18 milliards de dollars d'obligations de premier rang et d'obligations émises par Oracle le 25 septembre, peu après que la société de logiciels et d'informatique en nuage a signé un contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir de la puissance de calcul à OpenAI de Sam Altman. Ces investisseurs ont déclaré avoir été pris au dépourvu lorsque Oracle , dont le siège se trouve à Austin, au Texas, est retourné sur les marchés financiers sept semaines plus tard pour obtenir 38 milliards de dollars de prêts afin de financer deux centres de données au Texas et dans le Wisconsin pour soutenir l' accord OpenAI . "La réaction du marché obligataire à l'endettement supplémentaire d'Oracle a été rapide et stimulante", ont déclaré les détenteurs d'obligations, car leur propre dette a perdu de sa valeur et a commencé à se négocier à des rendements et des écarts comparables à ceux de la dette d'entreprises moins bien notées, en raison du risque de crédit perçu comme étant plus élevé. Les notes et les obligations d'Oracle étaient assorties d'une faible note d'investissement. Les détenteurs d'obligations, menés par l'Ohio Carpenters' Pension Plan, ont déclaré que les déclarations contenues dans les documents d'offre de leurs obligations, selon lesquelles Oracle "pourrait" avoir besoin d'emprunter davantage, étaient fausses et trompeuses, car l'entreprise prévoyait déjà de le faire.

Les détenteurs d'obligations ont déclaré qu' Oracle, Ellison, l'ancienne directrice générale Safra Catz, la directrice de la comptabilité Maria Smith et 16 banques souscriptrices sont strictement responsables de ces déclarations en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières de 1933 et devraient payer des dommages-intérêts non spécifiés. Oracle s'est refusé à tout commentaire. Les avocats des détenteurs d'obligations n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Oracle a terminé le mois de novembre avec environ 108 milliards de dollars d'obligations et d'autres emprunts en cours.

Les actions de la société ont baissé de 5 % dans l'après-midi à la Bourse de New York.