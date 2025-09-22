Oracle nomme deux co-directeurs généraux pour succéder à Safra Catz
Le concepteur américain de logiciels d'entreprise rappelle que Clay Magouyrk était depuis 2014 le responsable de sa branche de 'cloud' distribué Oracle Cloud Infrastructure (OCI), qu'il avait rejoint en provenance d'Amazon Web Services.
C'est lui qui est à l'origine de la plateforme qui soutient désormais les infrastructures des hyperscalers et des centres de données dédiées à l'IA, deux nouveaux métiers qui ont permis à OCI de générer une croissance sans précédent ces dernières années.
Mike Sicilia était quant à lui le patron d'Oracle Industries, la division d'Oracle qui conçoit des agents d'IA destinés aux secteurs de la santé, de la banque et de la finance, des communications, des services collectifs, de l'hôtellerie et de la distribution.
'Les années d'expérience qu'affiche Clay à la tête de la vaste et rapide activité d'infrastructure cloud d'Oracle ont démontré qu'il était prêt à assumer un rôle de DG', souligne dans un communiqué Larry Ellison, le président du conseil d'administration de la société.
'Quant à Mike, il a passé les dernières années à moderniser les activités d'applications sectorielles d'Oracle - y compris dans les soins de santé - en reconstruisant complètement ces applications à l'aide des technologies d'intelligence artificielle les plus récentes', ajoute-t-il.
Safra Catz, qui était directrice générale depuis 2014, a été choisie par Larry Ellison afin de l'épauler en tant que vice-présidente du conseil d'administration.
Au cours de son mandat, le cours de Bourse d'Oracle a été multiplié par plus de dix. Suite à l'annonce de ces nomination, l'action progressait de 2,8% lundi en fin de matinée.
