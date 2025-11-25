Carmat : décision le 1er décembre sur l'offre de reprise

Le tribunal des affaires économiques de Versailles, qui a examiné mardi l'offre de reprise du seul fabricant français d'un cœur artificiel, rendra sa décision le 1er décembre, a annoncé à l'AFP Emmanuel Drai, avocat du candidat repreneur Pierre Bastid.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le projet de reprise, auquel est associée la holding de la famille Ligresti, Santé Holding, autre actionnaire historique de Carmat , prévoit un apport d'argent frais de 30 millions d'euros d'ici fin janvier, une réduction de la masse salariale d'un peu plus de 10% et une sortie de la cotation en Bourse, a précisé à l'AFP Pierre Bastid, actuel président d'administration de Carmat dont il est actionnaire à hauteur d'environ 17%.

"Être cotée, c'était la pire chose qui pouvait arriver à cette société", a reconnu l'homme d'affaires, qui dans la nouvelle structure baptisée Carmat SAS, en deviendrait le président, doté d'un pouvoir de décision, lié par un pacte d'actionnaires à la famille Ligresti.

Les deux candidats à la reprise de Carmat, placé en redressement judiciaire depuis le 1er juillet, prévoient de verser 5 millions d'euros chacun dans un premier temps, puis de nouveau 10 millions chacun en janvier.

Les dettes bancaires "de l'ordre de 60 millions d'euros" seront effacées, tandis que les dettes auprès des fournisseurs seront honorées, a précisé M. Bastid.

L'homme d'affaires avait présenté l'été dernier un premier projet de reprise mais celui-ci avait été jugé irrecevable fin septembre faute d'avoir pu sécuriser les financements nécessaires. L'actuel directeur général de Carmat, Stéphane Piat conserverait "a priori" ses fonctions, selon le nouveau projet de reprise.