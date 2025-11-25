Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, après une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui alimentent les attentes de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort de 0,97%, tandis que Londres a gagné 0,78% et Milan 0,95%.

Euronext CAC40