DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 047,00
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 25/11/2025 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, après une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui alimentent les attentes de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort de 0,97%, tandis que Londres a gagné 0,78% et Milan 0,95%.

Euronext CAC40

