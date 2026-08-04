Oracle met sa solidité financière à l'épreuve pour accélérer sa course à l'intelligence artificielle

Les investissements massifs d'Oracle dans les infrastructures d'intelligence artificielle font peser une pression croissante sur son bilan. Alors que sa notation financière a été abaissée par S&P au dernier niveau de la catégorie investissement, les marchés s'interrogent sur la capacité du groupe à financer durablement sa stratégie.

Oracle a engagé une expansion sans précédent de ses capacités dédiées à l'intelligence artificielle en s'appuyant largement sur l'endettement et sur des contrats de location de centres de données de très longue durée. Le groupe affiche désormais 129,5 milliards de dollars de dette, des flux de trésorerie disponibles négatifs et environ 260 milliards de dollars d'engagements locatifs. Cette situation a conduit S&P Global Ratings à abaisser sa note à BBB-, le dernier échelon de la catégorie investissement, tandis que Moody's et Fitch mettent également en garde contre une dégradation supplémentaire si le levier financier continue de se détériorer.

Les analystes soulignent qu'Oracle aborde cette phase d'investissements avec un niveau d'endettement bien supérieur à celui d'Alphabet, Amazon, Microsoft ou Meta, dont les ratios restent inférieurs à une fois l'EBITDA. Le groupe prévoit jusqu'à 95 milliards de dollars de dépenses d'investissement au cours de son exercice 2027 et pourrait devoir continuer à émettre de la dette, réduire ses rachats d'actions ou lever de nouveaux capitaux. Les marchés s'inquiètent également de la durée des contrats de location des centres de données, conclus pour quinze à dix-neuf ans, alors que les contrats clients s'étendent généralement sur cinq ans.

Oracle défend néanmoins sa stratégie en mettant en avant une croissance record de 17% de son chiffre d'affaires en 2026 et un niveau de 638 milliards de dollars d'engagements commerciaux futurs, porté notamment par ses contrats avec OpenAI. Si la majorité des analystes continuent de recommander l'achat du titre, plusieurs estiment que le groupe représente désormais un test majeur pour la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle. Une nouvelle dégradation de sa notation pourrait renchérir son coût de financement, affecter certains projets de centres de données et limiter sa flexibilité financière à un moment crucial de son développement.