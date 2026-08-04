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Novo Nordisk relève ses prévisions 2026 avec le succès de son traitement anti-obésité Wegovy
information fournie par AFP 04/08/2026 à 20:43
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Le groupe pharmaceutique Novo Nordisk relève ses prévisions 2026 avec le succès de son traitement anti-obésité Wegovy ( AFP / Sergei GAPON )

Le groupe pharmaceutique Novo Nordisk relève ses prévisions 2026 avec le succès de son traitement anti-obésité Wegovy ( AFP / Sergei GAPON )

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy, a relevé mardi ses prévisions annuelles et fait état d'une hausse de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, portée par de solides ventes des nouvelles formes de Wegovy.

Le laboratoire a lancé en janvier aux États-Unis une nouvelle forme de Wegovy en comprimés, qui y connaît un succès majeur, et cette pilule a récemment été approuvée pour son utilisation en Europe.

Au deuxième trimestre, les ventes ajustées ont augmenté de 7% sur un an à taux de change constants pour atteindre 78,4 milliards de couronnes (10,48 milliards d'euros), tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté a bondi de 11% à 33,4 milliards de couronnes (4,46 milliards d'euros).

L'entreprise, qui fait face à une concurrence féroce dans le secteur des traitements contre l'obésité, a indiqué que la croissance de son chiffre d'affaires annuel ajusté comme de son résultat opérationnel ajusté était désormais attendue en baisse de 0 à 6%, une amélioration par rapport à sa prévision du 6 mai dernier lorsqu'elle anticipait une baisse comprise entre 4% et 12%.

"Le portefeuille de produits Wegovy demeure un moteur de croissance clé pour Novo Nordisk en 2026, porté par l'adoption rapide et continue du comprimé Wegovy aux États-Unis, qui a dépassé les cinq millions d'ordonnances depuis son lancement, ainsi que par une dynamique initiale encourageante sur les marchés hors des États-Unis", a déclaré le président-directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

"La dynamique accrue des GLP-1 aux États-Unis, combinée à la poursuite de la croissance et aux nouveaux lancements au sein de la division International Operations, nous a conduits à relever encore nos prévisions 2026 pour le chiffre d’affaires ajusté et le résultat opérationnel ajusté", a-t-il ajouté.

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