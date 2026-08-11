Oracle et Quantinuum associent cloud, IA et informatique quantique

Oracle et Quantinuum ont conclu un partenariat pluriannuel visant à intégrer des capacités d'informatique quantique à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients pourront accéder à Helios, l'ordinateur quantique de Quantinuum, via le futur service quantique d'OCI et l'associer aux processeurs graphiques ainsi qu'aux ressources de calcul haute performance d'Oracle. Les modalités financières et le calendrier précis du déploiement n'ont pas été dévoilés.

Lancé commercialement en novembre, Helios sera installé dans un centre de données d'Oracle consacré à l'intelligence artificielle aux Etats-Unis. Son intégration directe à OCI doit permettre aux utilisateurs de conserver les mêmes dispositifs de gouvernance que pour les autres services de la plateforme. Les deux groupes veulent développer une infrastructure hybride combinant informatique quantique, IA et calcul classique pour répondre aux besoins informatiques intensifs des entreprises, tout en élargissant son accès aux universités et aux instituts de recherche.

Oracle prévoit de dévoiler une première version de son service quantique dans les prochains mois. Celui-ci associera l'environnement de développement de Quantinuum à des frameworks open source consacrés à la programmation hybride. Les développeurs pourront ainsi concevoir et tester des applications combinant calcul quantique et classique. Quantinuum estime que la convergence du quantique, de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance constituera une prochaine étape majeure de l'informatique d'entreprise.