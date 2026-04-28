Oracle et CoreWeave en tête de la chute des valeurs liées à l'IA en raison des inquiétudes concernant la croissance d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon un rapport, OpenAI n'atteint pas ses objectifs en matière de chiffre d'affaires et d'utilisateurs

* Les swaps sur défaillance de crédit à 5 ans d'Oracle atteignent leur plus haut niveau depuis deux semaines

* L'investisseur technologique japonais Softbank recule de 10 % à Tokyo

(Mise à jour des cours et ajout d'informations sur l'évolution d'Oracle) par Twesha Dikshit et Shashwat Chauhan

Les actions des entreprises liées à l'intelligence artificielle ont chuté mardi après que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux perspectives de croissance du créateur de ChatGPT.

La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a fait part à d'autres dirigeants de ses inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à honorer ses futurs contrats informatiques si son chiffre d'affaires ne progressait pas assez rapidement, selon l'article , qui cite des sources proches du dossier.

L'action Oracle ORCL.N a chuté de 3,4 % à167,3 dollars en début de séance. La société de cloud IA aurait signé l'un des plus gros contrats de cloud avec OpenAI, représentant une puissance de calcul de 300 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

Les actions et les obligations d'Oracle ont fortement chuté par rapport à leurs récents sommets, les investisseurs s'inquiétant de la manière dont la société allait financer ses ambitions en matière de centres de données. Ses swaps sur défaillance de crédit à cinq ans ont atteint mardi leur plus haut niveau en deux semaines, selon les données de Markit.

Les actions de la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O , qui a signé le mois dernier un contrat de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI, ont perdu 2,8 %.

Les actions du fabricant de puces Arm Holdings ARM.O , qui compte OpenAI parmi ses clients, ont chuté de 6,3 %.

« Nous observons ce phénomène de temps à autre lorsque des sociétés issues du secteur de l'IA vendent des actifs: cela provoque un effet domino général, que cela soit justifié ou non », a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

L'attention portée à OpenAI intervient alors que la start-up spécialisée dans l'IA prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars, dans un contexte où d'autres introductions en bourse très attendues sont prévues cette année, comme celle de SpaceX, la société d'Elon Musk.

Le groupe japonais SoftBank 9984.T , un investisseur majeur dans OpenAI, qui a misé tout son capital sur le créateur de ChatGPT en cédant ses participations dans Nvidia < NVDA.O> et T-Mobile TMUS.O , a clôturé en baisse de près de 10 % à la Bourse de Tokyo.

SoftBank s'était engagé à fournir un financement de 22,5 milliards de dollars à OpenAI d'ici fin 2025 par le biais de mécanismes de levée de fonds, qui comprenaient notamment la possibilité de puiser dans ses lignes de crédit non utilisées garanties par sa participation dans Arm, ont indiqué des sources à Reuters en décembre.

Les inquiétudes concernant la croissance d'OpenAI ne signifient pas « que le secteur ralentit, mais simplement qu'il y a peut-être davantage de concurrence », a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d'iA Private Wealth.

Lundi, Microsoft et OpenAI ont renégocié un accord qui permet à Microsoft de vendre en exclusivité les modèles d'IA d'OpenAI, ouvrant ainsi la voie à la start-up pour conclure de nouveaux accords avec les concurrents de Microsoft.

Ce sentiment morose s'est étendu à d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs , l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 3,2 % après avoir atteint un record la semaine dernière.

Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O et Nvidia ont reculé de 2,1 % à 3,8%. Cestrois sociétésont conclu des partenariats avec OpenAI portant sur la fourniture d'équipements ou des investissements.

Les valeurs technologiques de grande capitalisation et de croissance, notamment Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O , ont également légèrement reculé, alors que les géants de la technologie doivent publier leurs résultats tout au long de cette semaine .

L'optimisme entourant l'IA et les prévisions de bénéfices solides ont aidé les indices de Wall Street à atteindre des sommets historiques ce mois-ci, malgré certaines inquiétudes liées au conflit entre les États-Unis et l'Iran.