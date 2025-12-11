Oracle entraîne les technos à la baisse, le Dow Jones dans le vert

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé au lendemain de la décision de la Fed de baisser son taux directeur. Le Dow Jones avance de 1,04%, à 48 556 points, alors que le Nasdaq cède 1,04%, à 23 407 points et le S&P 500 perd 0,33%, à 6 863 points, lesté par le lourd repli d’Oracle dont les trimestriels ont été mitigés et font resurgir les craintes sur une bulle dans le secteur de l’IA. Au niveau de la macro-économie, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont augmenté plus que prévu, et le déficit commercial est à son plus bas niveau depuis juin 2020.

Dans un contexte boursier marqué par les interrogations à propos de l'existence d'une bulle dans l'intelligence artificielle, Oracle ne disposait que d'une faible marge d'erreur. La firme de Larry Ellison est considérée comme le maillon faible pour cette thématique du fait de l'importance des fonds dont elle aura besoin pour financer ses projets. Le verdict est tombé, l'action du spécialiste des bases de données et du cloud chute de 13,21% à 194,54 dollars et occupe la dernière place de l'indice S&P500.

Les chiffres économiques du jour

Le déficit de la balance commerciale américaine s’est amélioré en septembre, alors qu’une dégradation était redoutée. Il a atteint 52,80 milliards de dollars, contre des attentes à -62,50 et un précédent à -59,30 milliards de dollars. A -52,80 milliards de dollars, le déficit commercial est à son plus bas niveau depuis juin 2020.

La semaine dernière, aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont augmenté plus que prévu. Elles se sont établies à 236 000 unités, contre des attentes à 220 000. Une semaine plus tôt, elles s’étaient élevées à 192 000, chiffre légèrement révisé à la hausse de 191 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Adobe

Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,50 dollars, dépassant de 11 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre le niveau record de 6,19 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 6,11 milliards de dollars.

BioNTech

Selon Berenberg, le cours de l'action BioNTech est "profondément sous-évalué". Le titre offre une exposition à certaines nouvelles modalités les plus prometteuses en oncologie, ainsi qu'aux revenus très profitables du vaccin contre la Covid-19 avec une exposition relativement limitée aux Etats-Unis, selon les analystes. Ils apprécient particulièrement les données très encourageantes récemment publiées pour les produits Gotistobart et Pumitamig dans le cancer du poumon et du sein.

Coca-Cola

Coca-Cola annonce la nomination d'Henrique Braun au poste de président directeur général à compter du 31 mars 2026. Actuel directeur de l'exploitation (COO) et vice-président exécutif, il succèdera à James Quincey, qui deviendra président exécutif du conseil d'administration après neuf années à la tête du groupe.

Eli Lilly

L'essai clinique de phase 3 évaluant l'efficacité et la sécurité des deux doses expérimentales les plus élevées du produit Rétatrutide, chez des adultes obèses ou en surpoids présentant une arthrose du genou, sans diabète, en traitement additionnel à une alimentation équilibrée et à l'activité physique, ont été positifs. La prise de ce traitement a entraîné une perte de poids significative et des améliorations de la douleur et de la fonction physique à 68 semaines. Le poids corporel a été réduit jusqu'à une moyenne de 28,7% (soit l'équivalent de 32,3kg) et a permis de réduire la douleur.