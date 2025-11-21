Oracle entraîne la chute du secteur technologique en raison des inquiétudes suscitées par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de plus de 5%, s'apprêtant à subir la plus forte baisse en deux jours depuis la fin octobre, en tête des perdants de vendredi de l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT , alors que l'éditeur de logiciels semble pris dans le collimateur de l'affrontement Alphabet-OpenAI ** Dernier signe d'inquiétude : les gains récents des actions liées à l'intelligence artificielle pourraient éclater comme une bulle dans un contexte de valorisations élevées et de concurrence féroce ** Michael O'Rourke, stratégiste en chef chez JonesTrading à Stamford, Connecticut, a déclaré que les investisseurs digèrent encore le lancement par Alphabet GOOGL.O mardi de la mise à jour Gemini 3 de son modèle d'intelligence artificielle, qui a été favorablement accueillie par rapport au ChatGPT d'OpenAI

** Michael O'Rourke a décrit Oracle comme une société cotée en bourse fortement liée à OpenAI, détenue en partie par Microsoft Corp MSFT.O .

** Ils prennent des engagements financiers massifs afin de construire les centres de données dont OpenAI a besoin. Oracle s'endette considérablement pour ce faire", a déclaré le stratège.

** La principale crainte du marché concernant la bulle de l'IA est qu'avec 1,4 billion de dollars d'engagements de dépenses dans toutes les grandes entreprises technologiques américaines, si OpenAI trébuche, tout le monde le sentira", a-t-il déclaré à Reuters

** ORCL, dont le dernier cours s'est établi à 199,81 dollars, a réduit ses pertes par rapport à son cours plancher de 193,58 dollars de vendredi - son cours le plus proche jusqu'à présent de son cours de clôture de 176,38 dollars du 11 juin. ** ORCL a entamé un rallye massif inspiré par l'IA en franchissant la barre des 200 dollars pour la première fois le 12 juin, après avoir relevé ses prévisions de revenus annuels en raison de la forte demande pour ses services de cloud computing liés à l'IA. Elle a atteint un record de 345,69 dollars le 10 septembre avant de perdre progressivement du terrain depuis lors

** Depuis le début de l'année, les actions d'ORCL ont encore augmenté de 20,8 %, contre un gain d'environ 19 % pour SPLRCT

** Vendredi, les actions d'Alphabet étaient en hausse de ~2%, effaçant quelques pertes de jeudi, quand elles ont été prises dans une vente générale du marché. Après la publication de Gemini 3, GOOGL a atteint des records intrajournaliers mercredi et jeudi