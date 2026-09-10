Oracle en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action de la société de cloud computing Oracle ORCL.N a progressé d'environ 7% à 163,30 dollars après la clôture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une forte demande de services de cloud computing

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté de 8,10 dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 8,05 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 19,3 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 19,14 milliards de dollars – données LSEG

** Le titre a perdu 21,5% depuis le début de l’année