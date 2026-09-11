Oracle en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action de la société de cloud computing Oracle ORCL.N progresse d'environ 5,5% à 161,34 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats trimestriels et a annoncé une consommation de trésorerie inférieure aux prévisions, rassurant ainsi les investisseurs sur le fait que ses investissements dans l’IA généraient des rendements sans peser sur son bilan

** Selon Barclays, au-delà de ces résultats, la stratégie d’investissement d’Oracle continue d’évoluer dans la bonne direction, avec une accélération de la croissance du chiffre d’affaires et une maîtrise des coûts qui soutient les marges

** La société de courtage ajoute que la croissance du chiffre d’affaires de l’infrastructure cloud s’est accélérée, portée par une capacité en IA renforcée

** La société a affiché un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 19,14 milliards de dollars – données LSEG

** Le titre bénéficie en moyenne d’une recommandation "acheter"; l’objectif de cours médian s’établit à 245 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, la société affiche une baisse d’environ 21,45% depuis le début de l’année