Oracle, Eli Lilly, Coca-Cola... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Adobe

Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,50 dollars, dépassant de 11 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre le niveau record de 6,19 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 6,11 milliards de dollars.

BioNTech

Selon Berenberg, le cours de l'action BioNTech est "profondément sous-évalué". Le titre offre une exposition à certaines nouvelles modalités les plus prometteuses en oncologie, ainsi qu'aux revenus très profitables du vaccin contre la Covid-19 avec une exposition relativement limitée aux Etats-Unis, selon les analystes. Ils apprécient particulièrement les données très encourageantes récemment publiées pour les produits Gotistobart et Pumitamig dans le cancer du poumon et du sein.

Coca-Cola

Coca-Cola annonce la nomination d'Henrique Braun au poste de président directeur général à compter du 31 mars 2026. Actuel directeur de l'exploitation (COO) et vice-président exécutif, il succèdera à James Quincey, qui deviendra président exécutif du conseil d'administration après neuf années à la tête du groupe.

Eli Lilly

L'essai clinique de phase 3 évaluant l'efficacité et la sécurité des deux doses expérimentales les plus élevées du produit Rétatrutide, chez des adultes obèses ou en surpoids présentant une arthrose du genou, sans diabète, en traitement additionnel à une alimentation équilibrée et à l'activité physique, ont été positifs. La prise de ce traitement a entraîné une perte de poids significative et des améliorations de la douleur et de la fonction physique à 68 semaines. Le poids corporel a été réduit jusqu'à une moyenne de 28,7% (soit l'équivalent de 32,3kg) et a permis de réduire la douleur.

Oracle

Oracle est attendu en baisse de plus de 11% à Wall Street à la suite d'une publication trimestrielle mitigée, marquée par la performance décevante de l'activité cloud. La firme de Larry Ellison, qui est considérée comme le maillon faible de la thématique de l'intelligence artificielle du fait de sa situation financière n'avait pas le droit à l'erreur. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bond de 95% de son bénéfice net à 6,135 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action.