Oracle dépasse les prévisions, la demande en IA apaisant les craintes liées à la consommation de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oracle signe plus de 30 milliards de dollars de contrats dans le domaine de l'IA dans le cloud, portant son carnet de commandes à 664 milliards de dollars

* Le flux de trésorerie disponible négatif s'élève à 5,40 milliards de dollars, contre une sortie attendue de 9,56 milliards de dollars

* Oracle relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice 2027, les faisant passer de 8,05 dollars à 8,10 dollars par action

(Ajout de graphiques)

par Deborah Mary Sophia et Stephen Nellis

Jeudi, Oracle ORCL.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats trimestriels et a annoncé une consommation de trésorerie inférieure aux prévisions, rassurant ainsi les investisseurs sur le fait que ses investissements dans l’IA généraient des rendements sans peser sur son bilan.

L'action de la société, qui a chuté de plus de 21 % cette année, a progressé de 4 % en séance prolongée après qu'Oracle a annoncé une forte hausse de son carnet de commandes, un indicateur clé des perspectives de croissance future du chiffre d'affaires.

Oracle bénéficie d’une forte demande pour ses services de cloud computing, alimentée par l’explosion des dépenses des entreprises en matière d’IA. Ses efforts pour étendre son réseau de centres de données aident la société à remporter davantage de contrats avec les entreprises.

LA HAUSSE DU CARNET DE COMMANDES TÉMOIGNE D’UNE FORTE DEMANDE EN IA

Au cours du premier trimestre fiscal, Oracle a enregistré plus de 30 milliards de dollars de contrats supplémentaires dans le domaine de l’IA dans le cloud, portant son carnet de commandes à 664 milliards de dollars. Ce chiffre a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 639,89 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Mais surtout, Oracle a indiqué que la plupart de ces nouveaux contrats ne nécessiteront pas d’importantes dépenses en puces électroniques, ce qui lui permettra de maintenir son objectif de dépenses annuelles compris entre 90 et 95 milliards de dollars.

"La grande majorité de ces commandes ont été passées via un prépaiement, un modèle "apportez votre propre matériel" (BYOH) ou un mécanisme similaire; elles ne nécessitent donc pas d’apport de capitaux supplémentaires de la part d’Oracle", a déclaré la directrice financière de la société, Hilary Maxson, lors d’une conférence de presse.

"Et nous avons commencé à constater, ce trimestre, une forte conversion de notre carnet de commandes en chiffre d’affaires, ce qui a stimulé les résultats de notre infrastructure cloud."

La société prévoit que près de la moitié de son carnet de commandes actuel se transformera en chiffre d’affaires au cours des 36 prochains mois.

"Le retour sur investissement de l’IA est désormais une réalité pour Oracle et ses clients. Ces résultats solides montrent que les clients d’Oracle votent avec leur portefeuille, et Oracle doit continuer à faire valoir que la croissance du carnet de commandes ne se limite plus à OpenAI", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale de Valoir, un cabinet de recherche et de conseil en technologie.

L’AMÉLIORATION DU BILAN APAISE LES CRAINTES CONCERNANT LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

L'action Oracle a été malmenée cette année en raison des inquiétudes croissantes des investisseurs face à la flambée des dépenses d'investissement, qui a pesé sur son flux de trésorerie disponible. En juillet, S&P Global a abaissé la note de crédit d'Oracle, invoquant un flux de trésorerie faible et un risque commercial croissant.

Les investisseurs se sont également inquiétés du projet Stargate d’Oracle, compte tenu des retards signalés dans le déploiement de l’infrastructure d’IA, liés à la main-d’œuvre, à l’obtention des autorisations et à la disponibilité de l’énergie.

Mais Oracle a dépensé moins de liquidités que ne l’avaient prévu les analystes, affichant un flux de trésorerie disponible négatif de 5,40 milliards de dollars contre des prévisions de 9,56 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Bien que cette consommation de trésorerie soit supérieure à celle du trimestre précédent, elle est restée bien en deçà du flux de trésorerie disponible négatif de 11,48 milliards de dollars enregistré au troisième trimestre de l’exercice 2026 de la société.

La société a déclaré des dépenses d’investissement de 28,50 milliards de dollars au premier trimestre, mais a souligné qu’environ 11,36 milliards de dollars de ces dépenses étaient couverts par des paiements anticipés de ses clients.

"La nouvelle publication d’informations sur les paiements anticipés des clients est un signal très positif… Et c’est probablement le premier trimestre depuis un certain temps où le bilan s’est réellement amélioré, ce qui leur permet d’affirmer qu’il n’y a pas d’impact supplémentaire sur leurs plans de dépenses d’investissement", a déclaré Bill Birmingham, directeur général chez REX Financial.

Le chiffre d’affaires d’Oracle au premier trimestre a progressé de 30 % pour atteindre 19,3 milliards de dollars, dépassant les estimations de 19,14 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 1,92 dollar par action a dépassé les prévisions de 1,74 dollar.

La société a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’exercice 2027, les portant de 8,05 dollars à 8,10 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice annuel de 8,07 dollars par action. Elle prévoit un chiffre d’affaires annuel d’au moins 90 milliards de dollars.