Oracle déclare que la panne du centre de données est à l'origine des problèmes rencontrés par les utilisateurs américains de TikTok

par Kanishka Singh

Oracle ORCL.N a déclaré mardi que les problèmes rencontrés par les utilisateurs américains de l'application de médias sociaux TikTok sont le résultat d'une panne d'électricité temporaire liée aux conditions météorologiques dans un centre de données Oracle, après que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a lié les problèmes à ce qu'il a appelé la suppression de contenu critique à l'égard du président Donald Trump .

"Au cours du week-end, un centre de données d'Oracle a connu une panne d'électricité temporaire liée aux conditions météorologiques, qui a eu un impact sur TikTok", a déclaré Michael Egbert, porte-parole d'Oracle, dans un courriel.

Une puissante tempête hivernale a frappé une grande partie des États-Unis au cours du week-end.

"Les difficultés que les utilisateurs américains de TikTok peuvent rencontrer sont le résultat de problèmes techniques qui ont suivi la panne de courant, qu'Oracle et TikTok s'efforcent de résoudre rapidement", a déclaré Egbert.

Lundi, Newsom a déclaré que son bureau lançait un examen pour déterminer si les pratiques de modération de contenu de TikTok violaient la législation de l'État.

"À la suite de la vente de TikTok à un groupe d'affaires aligné sur Trump, notre bureau a reçu des rapports - et des cas confirmés de manière indépendante - de suppression de contenu critique à l'égard du président Trump", avait déclaré le bureau de Newsom.

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a conclu la semaine dernière un accord pour créer une coentreprise majoritairement américaine, TikTok USDS Joint Venture LLC, qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains. L'accord a été salué par Trump.

La coentreprise a nié toute censure, déclarant qu'"il serait inexact d'affirmer que les problèmes (rencontrés par les utilisateurs américains) sont autres que les problèmes techniques que nous avons confirmés de manière transparente".

Chacun des trois investisseurs principaux de la coentreprise - le géant de l'informatique en nuage Oracle, le groupe de capital-investissement Silver Lake SILAK.UL et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi - détiendra une participation de 15 %. L'accord prévoit que les investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de la coentreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

La coentreprise a déclaré mardi qu'elle avait "réalisé des progrès significatifs dans le rétablissement de notre infrastructure américaine avec notre partenaire américain de centre de données", mais a indiqué que les utilisateurs américains pourraient encore rencontrer des problèmes techniques, notamment lors de l'affichage de nouveaux contenus.

Avec plus de 16 millions d'adeptes sur son compte TikTok personnel, Trump a déclaré que l'application l'avait aidé à remporter l'élection de 2024.

L'accord conclu la semaine dernière constitue une étape importante pour TikTok, après des années de conflit avec le gouvernement américain en raison des préoccupations de Washington concernant les risques pour la sécurité nationale et la vie privée sous la présidence de Trump et de l'ancien président Joe Biden.