Waymo lève 16 milliards de dollars pour déployer ses robotaxis à l'international

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Waymo, la filiale de Google qui domine le marché naissant des robotaxis, a annoncé lundi avoir levé 16 milliards de dollars pour financer son déploiement international, portant sa valorisation à 126 milliards de dollars.

"Notre priorité est désormais l'expansion mondiale", explique l'entreprise, dont les voitures opèrent pour l'heure dans six métropoles américaines (San Francisco, Los Angeles, Austin, Phoenix, Atlanta et Miami) et qui entend se lancer "dans plus de 20 villes supplémentaires en 2026, dont Tokyo et Londres".

Lors de ce nouveau tour de table, Waymo a fait appel à une multitude de fonds d'investissements, dont Sequoia, Mubadala, filiale du fonds souverain d'Abou Dhabi, et Temasek, le fonds souverain singapourien.

Pour son développement au-delà des frontières des Etats-Unis, la société détenue par Alphabet, maison mère de Google, devra affronter la concurrence de son homologue chinois Apollo Go. Cette filiale du géant Baidu prévoit elle-aussi de fournir des courses de voitures sans chauffeur à Londres dès 2026 et vient de se lancer aux Emirats arabes unis.

Pour convaincre, Waymo affirme que sa technologie "repose sur un socle de sécurité désormais statistiquement supérieur à la conduite humaine", affirmant avoir "réduit de 90% les accidents impliquant des blessures graves" sur "127 millions de miles" parcourus (environ 204 millions de km).

Très scrutée sur ce point, la société a dû notamment se justifier fin janvier après la collision avec un enfant, légèrement blessé, à Los Angeles. Selon l'entreprise, son véhicule a réussi un freinage d'urgence face à l'irruption de l'enfant sur la route, "réduisant la vitesse d'environ 17 mph (27 km/h) à moins de 6 mph (10 km/h)" au moment du contact, là où un "conducteur humain pleinement attentif, dans la même situation, aurait percuté le piéton à une vitesse d'environ 14 mph (22 km/h)".

Autre incident récent, à San Francisco, Waymo a vu fin décembre sa flotte paralysée au milieu des carrefours lors d'une coupure massive d'électricité, exposant les limites de sa technologie.

L'entreprise affiche désormais 20 millions de courses au compteur depuis sa création, dont 15 millions sur l'année 2025.

Sa flotte est estimée à 2.500 véhicules, dont environ un millier de Jaguar blanches sans conducteur dans les rues de San Francisco, sa vitrine californienne.