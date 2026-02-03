 Aller au contenu principal
Amundi: record de fonds sous gestion mais la surtaxe en France pèse sur les bénéfices
information fournie par Boursorama avec AFP 03/02/2026 à 08:04

Valérie Baudson à Evian, le 30 juillet 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier gestionnaires d'actifs en Europe, Amundi , a enregistré un nouveau record d'encours sous gestion en 2025, à 2.380 milliards d'euros, mais son bénéfice net a pâti de la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises en France.

Les fonds gérés par le groupe français ont progressé de 6% sur un an, grâce notamment à une collecte nette "record" de 88 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi.

Des résultats qualifiés de "très bonnes performances" par la directrice générale de la filiale du Crédit Agricole, Valérie Baudson, lors d'une conférence de presse lundi.

Son bénéfice net ajusté a en revanche reculé de 2,1% sur un an, plombé par "74 millions d'euros" de surtaxe sur les sociétés, au titre de la contribution exceptionnelle imposée en France l'an dernier aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques.

Sans cet impôt, l'indicateur aurait "été en progression de 3% par rapport à 2024", selon Amundi.

Le groupe pourra tout de même distribuer un dividende de 4,25 euros par action, au même niveau que l'an dernier. Il a également annoncé un vaste programme de rachat d'actions de "500 millions d'euros" à compter de cette semaine.

Comme depuis plusieurs années, les ETF, des fonds cotés permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un actif ou d'un panier d'actifs sans les détenir, ont été un moteur de la croissance du groupe.

Ces produits de gestion dite "passive", de plus en plus populaires chez les épargnants individuels, notamment via les plateformes en ligne, ont représenté plus de la moitié de la collecte totale, avec 46 milliards d'euros.

Côté géographique, l'Asie a été le principal vivier, avec 33 milliards d'euros de nouveaux fonds sous gestion collectés auprès des clients, soit 40% de l'ensemble. En Europe, Amundi a bénéficié d'une collecte nette de 40 milliards d'euros, particulièrement "au Royaume-Uni et en Allemagne".

Le groupe a par ailleurs remporté un "mandat significatif" de la part de la République d'Irlande, afin de "gérer un tiers des actifs" d'un nouveau régime de retraite, l'un de ses points de développement stratégique, a-t-il expliqué, sans préciser de montant.

Il a en revanche perdu l'an dernier 16 milliards d'euros d'encours confiés par Unicredit, alors que la poursuite du partenariat "privilégié" qui le relie à la banque en Italie est de plus en plus menacé, avant son expiration officielle en juillet 2027.

