Oracle chute suite à un rapport selon lequel Blue Owl Capital ne soutiendra pas l'accord de 10 milliards de dollars pour le centre de données du Michigan

17 décembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N en baisse de 2,5 % à 184 $ avant le marché
** Le plus grand partenaire d'Oracle en matière de centres de données, Blue Owl Capital OWL.N , ne soutiendra pas un accord de 10 milliards de dollars pour son prochain centre de données, selon le Financial Times
** OWL était en discussion avec ORCL et des prêteurs concernant l'investissement dans le centre de données de 1 gigawatt prévu pour desservir OpenAI à Saline Township, Michigan, selon le rapport
** L'accord n'ira pas de l'avant après que les négociations se soient enlisées, rapporte le Financial Times citant trois personnes familières de l'affaire
** Blue Owl Capital a baissé de 2,3 % avant la cloche
** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL avait gagné ~13% depuis le début de l'année, tandis qu'OWL avait chuté de ~32%
