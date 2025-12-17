 Aller au contenu principal
Oracle chute suite à un rapport selon lequel Blue Owl Capital ne soutiendra pas l'accord de 10 milliards de dollars pour le centre de données du Michigan
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N en baisse de 2,5 % à 184 $ avant le marché

** Le plus grand partenaire d'Oracle en matière de centres de données, Blue Owl Capital OWL.N , ne soutiendra pas un accord de 10 milliards de dollars pour son prochain centre de données, selon le Financial Times

** OWL était en discussion avec ORCL et des prêteurs concernant l'investissement dans le centre de données de 1 gigawatt prévu pour desservir OpenAI à Saline Township, Michigan, selon le rapport

** L'accord n'ira pas de l'avant après que les négociations se soient enlisées, rapporte le Financial Times citant trois personnes familières de l'affaire

** Blue Owl Capital a baissé de 2,3 % avant la cloche

** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL avait gagné ~13% depuis le début de l'année, tandis qu'OWL avait chuté de ~32%

Valeurs associées

BLUE OWL CAP RG-A
15,840 USD NYSE 0,00%
ORACLE
188,560 USD NYSE 0,00%
