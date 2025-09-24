 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oracle chute après la publication d'un rapport selon lequel la société cherche à lever 15 milliards de dollars par la vente d'obligations
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 1,7 % à 308,44 $ sur le marché après que Bloomberg News ait rapporté que la société cherche à lever 15 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations d'entreprise

** Le rapport indique qu'ORCL vend des obligations en sept parties, y compris une obligation rare à 40 ans, citant des personnes familières avec le sujet

** Oracle n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** 33 des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; le prix médian est de 347 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL a progressé de 88,3 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a progressé de 13,2 %

Valeurs associées

ORACLE
314,170 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 656,92 Pts CBOE 0,00%
