Oracle cherche à lever 15 milliards de dollars en ventes d'obligations, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N cherche à lever 15 milliards de dollars par le biais de ventes d'obligations d'entreprises, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet, alors que la société cherche à investir massivement dans la construction d'une infrastructure cloud pour répondre à la demande florissante en matière d'IA.

Oracle, dont les actions ont baissé de près de 2 %, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce développement intervient alors qu'Oracle augmente ses dépenses pour réaliser des contrats d'infrastructure en nuage avec des entreprises telles qu'OpenAI, des contrats qui devraient augmenter de manière significative ses dépenses en capital.

Le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage vend de la dette en sept parties, mais n'a pas révélé de montant dans un document réglementaire déposé mercredi.

Le produit des ventes d'obligations pourrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure des rachats d'actions, le remboursement de la dette et des acquisitions, a déclaré la société.

Valeurs associées

ORACLE
314,170 USD NYSE 0,00%
