Oracle attendu en forte baisse après des trimestriels mitigés
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 09:32
Au titre de son 2e trimestre 2026, il a dévoilé un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 54% à 2,26 dollars, dépassant un consensus qui était d'un peu plus de 1,60 USD, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 10% à 6,7 MdsUSD.
Ses revenus ont augmenté de 14% à 16,1 MdsUSD ( 13% à changes constants), avec en particulier des revenus de cloud grimpant de 34% à 8 MdsUSD, tirés en premier lieu par une envolée de 68% des revenus IaaS (infrastructures).
"Ces résultats se révèlent mitigés avec un carnet de commandes de 523 MdsUSD légèrement au-dessus des attentes, mais une croissance IaaS inférieure à celle de 71% attendue, et une marge opérationnelle en ligne à 42%", selon Jefferies.
Le broker pointe aussi des dépenses d'investissement qui ont grimpé à 12 MdsUSD, contre 8,5 MdsUSD le trimestre précédent, et que le groupe anticipe désormais à 50 MdsUSD sur l'ensemble de l'exercice (et non plus à 35 MdsUSD).
"Malgré l'engagement de la direction envers sa notation "Investment Grade", les préoccupations liées au financement par la dette de l'IA sont restées sans solution", met aussi en avant Jefferies, qui reste néanmoins à "achat" sur le titre.
Il note un relèvement par Oracle de sa prévision de revenus pour l'exercice 2027 de 4 MdsUSD, la portant à 89 MdsUSD, "reflétant une conversion plus rapide des obligations de performances restantes (RPO) gagnées sur le trimestre écoulé".
Valeurs associées
|223,440 USD
|NYSE
|+0,81%
