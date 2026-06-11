 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle : -12% rechute sous 180$,
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 16:50

Oracle annonce une hausse du CA impressionnante, mais l'ampleur de la dette impressionne plus encore : le titre rechute de -12%, sous 180$ (enfonçant au passage la MM50 qui gravite vers 184$).

Le titre qui ouvre un énorme "gap" sous 201,2$ semble bien parti pour refermer un autre "gap", celui des 174,3$ du 1er mai, avant de revenir prendre appui sur la MM100 qui gravite vers 170$, puis combler le "gap" des 165,18$ du 30 avril.

Valeurs associées

ORACLE
178,349 USD NYSE -12,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 200,8 +0,48%
Pétrole Brent
93,73 -1,34%
OSE IMMUNO
4,378 +26,68%
SOITEC
128,6 +2,59%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank