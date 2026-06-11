Oracle : -12% rechute sous 180$,

Oracle annonce une hausse du CA impressionnante, mais l'ampleur de la dette impressionne plus encore : le titre rechute de -12%, sous 180$ (enfonçant au passage la MM50 qui gravite vers 184$).

Le titre qui ouvre un énorme "gap" sous 201,2$ semble bien parti pour refermer un autre "gap", celui des 174,3$ du 1er mai, avant de revenir prendre appui sur la MM100 qui gravite vers 170$, puis combler le "gap" des 165,18$ du 30 avril.