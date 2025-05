Or (once en $) : +6% en 48H entre 3.210 et 3.400$ information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - L'Or a connu un petit passage à vide le 1er puis le 2 mai (matinée) puis il a repris +6% en 48H (entre 3.210 et 3.400$) et pourrait inscrire sa meilleure clôture depuis le lundi de Pâques (21/4), peut être la meilleure de l'histoire en cas de franchissement des 3.445$ (la journée n'est pas terminée).

En cas de refranchissement des 3.500$ (zénith du 22 avril), le prochain objectif pourrait être 3.800$... ce qui suppose une correction assez sévère sur le Dollar, ou un nouveau coup de stress sur les marchés.

En cas de double-top sous 3.500$, un retour sous 3.200$ validerait une rechute vers 2.950$ (ex-zénith du 20 février dernier).





