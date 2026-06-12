Or et métaux critiques : la thèse d'investissement d'Elea Capital

Quel meilleur endroit choisir pour évoquer le marché du métal jaune que les plafonds et les murs ruisselants d'or de l'Hôtel de Crillon ? Jeudi 11 juin, Bertrand Haumesser, président d'Elea Capital, qui se présente comme "un architecte d'allocations à long terme", et David Finch, chairman d'Ixios AM, société de gestion indépendante, ont présenté leur vision d'un monde dans lequel les métaux critiques et l'or pourraient devenir les grands gagnants de la prochaine décennie.

A l'heure où les marchés sont accaparés par l'IA et les autres méga-capitalisations technologiques, le constat d'Elea Capital et d'Ixios Asset est simple : la concentration croissante des indices réduit l'efficacité du marché.

Cette situation pousse les gérants à rechercher des segments moins exposés aux flux mécaniques des ETF et des fonds indiciels. Pour sa part, Elea Capital privilégie des univers délaissés par les grands indices, capables d'offrir diversification et décorrélation. De plus, "les mécanismes qui rendaient robuste le portefeuille classique 50% actions, 50% obligations ne fonctionnent plus comme avant", analyse Bertrand Haumesser.

En effet, la montée des tensions géopolitiques, le niveau record des dettes publiques et la perte progressive du statut de valeur refuge des obligations souveraines ont rebattu les cartes financières, conduisant Elea Capital à accorder davantage de place aux actifs tangibles à l'instar des métaux, critiques ou précieux.

Métaux critiques : la Chine au coeur du problème

Pour David Finch, le principal enjeu économique des prochaines années se résume à une question : comment l'Occident peut-il réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine ? "Aujourd'hui, Pékin contrôle l'essentiel du raffinage mondial de nombreux métaux critiques. Sur certaines terres rares, comme sur l'antimoine, la Chine représente jusqu'à 95% de la production mondiale de métal fini."

Cette domination est le résultat de plusieurs décennies d'investissements dans les mines, mais surtout dans les infrastructures de transformation, un segment que les pays occidentaux ont progressivement abandonné pour des raisons économiques et environnementales."

Selon Ixios, la demande en métaux est par ailleurs appelée à accélérer, soutenue par l'électrification des transports, le développement des centres de données liés à l'intelligence artificielle, le renforcement des réseaux électriques et la montée des dépenses militaires, qui créent un besoin croissant en cuivre, uranium, terres rares ou tungstène.

Dans le même temps, les délais de développement de nouvelles mines atteignent souvent quinze à vingt ans, tandis que les gisements existants vieillissent et voient leur productivité diminuer.

Pour Ixios, ces facteurs dessinent les contours d'un véritable supercycle des métaux

L'or retrouve son statut monétaire

Depuis le gel des réserves russes en 2022, les banques centrales accélèrent leurs achats de métal jaune dans un contexte de dédollarisation. Elles cherchent ainsi à réduire leur dépendance au dollar et aux obligations américaines.

"Depuis 1996, c'est la première fois que les banques centrales détiennent davantage d'or que de Treasuries américains dans leurs réserves", soulignent les spécialistes. Et la tendance est appelée à se poursuivre : la Chine, l'Inde ou encore plusieurs pays du Golfe disposent encore d'un potentiel considérable d'accumulation.

La Chine, dont l'or représente moins de 10% des réserves, et l'Inde, où il représente moins de 20%, disposent notamment d'un important potentiel de rattrapage. Pour atteindre le niveau de réserves des États-Unis, Pékin devrait ainsi acheter les dix prochaines années de production mondiale de métal jaune.

Face à l'explosion des dettes publiques et aux craintes de dépréciation monétaire, l'or apparaît comme une protection contre l'érosion du pouvoir d'achat. "Quand on ramène les devises à l'or sur 25 ans, elles ont perdu entre 90% et 95% de leur valeur", rappelle-t-il. Selon lui, le métal jaune ne constitue donc pas seulement une valeur refuge en période de crise, mais aussi un rempart contre les risques liés à l'endettement croissant des États et à la création monétaire.

Les mines d'or, un pari encore méconnu

Si l'or a fortement progressé ces dernières années, David Finch estime que les sociétés minières n'ont pas encore bénéficié d'une revalorisation comparable.

"Le secteur génère aujourd'hui des niveaux de cash-flow historiques, les bilans sont désendettés et pourtant les valorisations restent parmi les plus faibles du marché."

Selon lui, les investisseurs restent marqués par les erreurs du précédent cycle minier et sous-estiment la transformation profonde du secteur.

Pour Ixios, les programmes de rachats d'actions, l'augmentation des dividendes et la discipline financière retrouvée pourraient progressivement conduire à un réajustement des valorisations.