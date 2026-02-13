Opus Genetics progresse après avoir levé 25 millions de dollars pour des programmes de thérapie visuelle

13 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Opus Genetics IRD.O augmentent de 3 % à 3,48 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir levé 25 millions de dollars dans le cadre d'une vente privée d'actions dirigée par Adage Capital pour financer ses programmes de thérapie génique visant à restaurer la vision

** La société a vendu plus de 7,3 millions d'actions privilégiées à 3,39 $ chacune; les actions seront converties en actions ordinaires après l'approbation des actionnaires

** Le produit de la vente servira à faire avancer la recherche sur la thérapie génique des maladies oculaires héréditaires et à couvrir les frais généraux

** Elle prévoit une trésorerie suffisante jusqu'au premier semestre 2028; la vente sera clôturée le 18 février

** Le pipeline comprend sept programmes de thérapie génique pour des maladies rares de la rétine et un produit approuvé pour les gouttes oculaires - IRD

** Les actions ont augmenté de ~69% en 2025