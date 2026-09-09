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Opus Genetics atteint son plus haut niveau depuis cinq ans grâce à des résultats encourageants issus d'essais cliniques de phase précoce à intermédiaire sur la thérapie génique dans le domaine des maladies oculaires
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 16:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de la société de biotechnologie Opus Genetics IRD.O progresse de 55,3 % à 6,75 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2021

** La société indique que l’OPGx-BEST1, sa thérapie génique expérimentale destinée au traitement des maladies rétiniennes liées au gène BEST1 — des troubles oculaires héréditaires rares entraînant une perte progressive de la vision et la cécité —, a permis d’observer des améliorations visuelles cliniquement significatives chez les cinq patients traités dans le cadre d’une étude de phase précoce à intermédiaire

** Opus précise qu’aucun événement indésirable grave, aucune toxicité limitant la dose ni aucune inflammation oculaire n’ont été observés

** La société fait état d’une amélioration de l’acuité visuelle chez 3 des 5 patients et d’une amélioration de la sensibilité rétinienne chez 3 des 4 patients évaluables

** Des améliorations structurelles ont été observées chez 4 des 5 patients, notamment une réduction des lésions rétiniennes liées à la maladie et de l’accumulation de liquide

** Opus a augmenté le nombre de patients dans la cohorte à dose élevée pour atteindre huit patients; les premiers résultats sont attendus au deuxième trimestre 2027

** Compte tenu de la hausse enregistrée lors de cette séance, le titre affiche une progression d’environ 245 % depuis le début de l’année

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