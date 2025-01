Options: Mirabaud alerte sur l'essor des 0DTE

(AOF) - "Les 0DTE ont pris le pouvoir", annonce Mirabaud. Le gérant souligne l'essor de ces options 0DTE (zero-day-to-expiration), contrats d'option qui "expirent et deviennent nuls le jour même où ils sont négociés", et représentent désormais "plus de la moitié des volumes d'options du S&P 500".

"Cependant leur effet de levier élevé et leur potentiel d'amplification de la volatilité intrajournalière, en particulier dans des environnements à faible liquidité, pourraient poser des risques systémiques", prévient Mirabaud.

Certains analystes mettent en garde contre un événement de type "cygne noir", semblable aux chocs de marché tels que "Volmageddon", ce 5 février 2018 lors duquel l'indice de la volatilité VIX a bondi de plus de 100 %, passant de 18 à l'ouverture à plus de 37 à la clôture du marché.

Mirabaud rappelle que sur le marché boursier américain comme sur de nombreux autres marchés financiers développés, "environ 60 à 75 % du volume global des transactions" est généré par le trading algorithmique, selon Select US.

Si "la plupart des participants au marché n'ont probablement jamais entendu parler des 0DTE ou n'ont jamais envisagé les risques quotidiens associés à ces options", "de plus en plus de personnes tirent la sonnette d'alarme".