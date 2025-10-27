Optimisme sur les baisses de taux : les ETN crypto attirent 921 millions de dollars

COINSHARES

Les produits d'investissement liés aux actifs numériques ont enregistré des entrées nettes de 921 millions de dollars la semaine dernière, portées par un regain de confiance des investisseurs après la publication d'un indice des prix à la consommation (CPI) américain inférieur aux attentes.

Malgré la paralysie partielle de l'administration américaine, qui a limité la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques, ces chiffres ont ravivé l'espoir de nouvelles baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Les volumes échangés sur les produits ETP sont restés soutenus, atteignant 39 milliards de dollars, bien au-dessus de la moyenne hebdomadaire depuis le début de l'année (28 milliards).

Les États-Unis et l'Allemagne en tête

Les États-Unis ont dominé avec 843 millions de dollars d'entrées, tandis que l'Allemagne a enregistré l'un de ses meilleurs résultats hebdomadaires historiques à 502 millions. À l'inverse, la Suisse a connu des sorties de 359 millions, liées à des transferts d'actifs entre prestataires, et non à des ventes effectives.

bitcoin reste la locomotive du marché

Le Bitcoin continue d'attirer les capitaux avec 931 millions de dollars d'entrées nettes, portant le total cumulé depuis le début du cycle de baisse des taux de la Fed à 9,4 milliards. Depuis le début de l'année, les flux atteignent 30,2 milliards, encore inférieurs aux 41,6 milliards de 2024.

ethereum en repli, Solana et XRP en pause

L'Ethereum a connu ses premières sorties nettes en cinq semaines (-169 millions de dollars), malgré le maintien d'un intérêt pour les produits à effet de levier 2x. Les flux sur Solana (-29,4 millions) et XRP (-84,3 millions) se sont également refroidis à l'approche du lancement attendu des ETF américains.

