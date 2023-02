Optez pour une stratégie mixte

Dans notre sélection, nous avons retenu des titres encore très décotés, tels Renault (automobile) et Vallourec (parapétrolier), que nous mixons avec des valeurs de croissance, comme la biotech Sartorius Stedim. (© Renault/Sartorius/Vallourec /Fernandes)

Le manque de visibilité incite à panacher («blend») dans les portefeuilles des valeurs décotées («value») sensibles à la conjoncture et des valeurs de croissance («growth») qui profiteraient davantage du ralentissement de l'activité économique et d'un pic sur les taux d'intérêt.

En hausse de 10% depuis le 1er janvier et de 26% depuis le point bas du 29 septembre dernier, le CAC 40 a été porté par des indicateurs économiques en zone euro supérieurs aux anticipations, la nette baisse des prix du gaz et la perspective d'une réouverture de la Chine favorable aux sociétés exportatrices.

L'indice a été tiré par des valeurs sensibles à la conjoncture ( Arcelormittal , Saint-Gobain , STMicroelectronics , Renault ), les banques ( BNP Paribas , Crédit Agricole ) et le luxe ( Hermès International , LVMH , L'Oréal ). L'autre fait marquant de cette nouvelle année est la meilleure performance des actions européennes, comparées aux actions américaines.

Les experts de Morgan Stanley justifient cette tendance inédite depuis vingt ans par une évolution plus favorable en Europe des bénéfices anticipés et par des flux positifs, alors que l'exposition des grands investisseurs aux actions européennes est encore faible. Mais un élargissement du conflit ukrainien ou une dégradation plus rapide des profits d'entreprises liée à la vigueur de l'euro stopperaient le mouvement.

Des actions européennes recherchées

Remonté à 12,5, le PER des actions européennes calculé sur les profits attendus dans les douze prochains mois est inférieur à son niveau