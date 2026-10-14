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Oppenheimer se montre optimiste concernant Veru et déclare : « On vient pour la masse maigre, on reste pour la fonction musculaire »
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** La société de courtage Oppenheimer attribue à

l'action de la société pharmaceutique Veru VERU.O la note « surperformance », avec un objectif de cours de 24 dollars, estimant que le titre présente un potentiel de hausse considérable par rapport à ses niveaux actuels

** Le titre a clôturé à 2,19 dollars et a progressé de 2,3 % depuis le début de l’année

** La société de courtage se dit très confiante quant à la capacité de l’enobosarm, le médicament oral expérimental de Veru, à démontrer une préservation significative de la masse maigre et une perte de graisse plus importante par rapport au sémaglutide seul, lors d’une analyse intermédiaire de phase intermédiaire prévue au prochain trimestre

** De tels résultats réduiraient les risques pesant sur le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2027 et pourraient faire de l’enobosarm un traitement tout indiqué pour les patients les plus vulnérables à la perte musculaire associée au GLP-1, selon la société de courtage

** Les traitements amaigrissants conçus pour aider les patients à préserver leur masse musculaire tout en perdant du poids pourraient générer plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2035, avaient déclaré les analystes de TD Cowen

** Si les résultats des essais à venir montrent des gains constants de masse musculaire maigre et des réductions de masse graisseuse, cela viendrait étayer les bénéfices à long terme de l’enobosarm parallèlement aux médicaments amaigrissants à base de GLP-1 – Oppenheimer

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 13:54:19.

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