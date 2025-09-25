Oppenheimer relève les objectifs de prix de Home Depot et Lowe's en raison de l'optimisme des ventes comparables

25 septembre - ** Oppenheimer relève les objectifs de prix des chaînes de bricolage Home Depot HD.N et Lowe's

LOW.N en raison de l'optimisme des ventes comparables

** Le courtier relève Home Depot de 400 $ à 420 $, soit une hausse de 2,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Relève les prévisions de Lowe's à 320 $ contre 305 $, soit une hausse de 24,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Les données suggèrent que la demande sous-jacente des consommateurs en matière d'amélioration de l'habitat s'est stabilisée, les acheteurs réagissant désormais de manière plus positive aux principaux événements de vente" - Oppenheimer

** Cependant, les taux d'intérêt élevés, en particulier dans un contexte de dépenses discrétionnaires toujours précaires, pourraient continuer à limiter les perspectives de rebond de la croissance des ventes pour HD et LOW - courtier

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de LOW ont augmenté de 3,5 %, tandis que les actions de HD ont augmenté d'environ 5 % depuis le début de l'année