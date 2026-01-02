Automobile: la Norvège frôle son objectif de 100% électrique en 2025

La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l'an dernier ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l'an dernier.

La Norvège qui est, paradoxalement, le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest s'était fixé l'objectif, non contraignant, de ne vendre que des voitures zéro émission neuves à compter de 2025, soit dix ans avant l'Union européenne (UE).

Au total, 179.549 nouvelles voitures particulières ont été immatriculées en 2025, battant ainsi le précédent record annuel de 2021, a annoncé vendredi le Conseil norvégien d'information sur le trafic routier (OFV).

Sur le seul mois de décembre, la part des voitures électriques était de 97,6%, souligne l'OFV.

"La fin d'année a été historiquement forte, et il ne fait aucun doute que la modification de la TVA à compter du 1er janvier 2026 a incité de nombreuses personnes à acheter une nouvelle voiture électrique avant la fin de l'année", a commenté Geir Inge Stokke, directeur de l'OFV, cité dans le communiqué.

Le gouvernement a en effet décidé d'abaisser de 500.000 couronnes (42.500 euros) à 300.000 couronnes en 2026 le seuil à partir duquel le prix d'achat d'un véhicule électrique neuf est soumis à la TVA.

La suppression totale de cette exemption, initialement prévue pour 2027, doit être repoussée à 2028.

Parmi les constructeurs, Tesla a consolidé sa position numéro un en Norvège l'an dernier, représentant une part de marché de 19,1% des nouvelles immatriculations.

Un nombre record de 34.285 nouvelles voitures Tesla ont été immatriculées, selon l'OFV, le constructeur américain ne souffrant pas d'une image de marque ternie par les controverses soulevées par son fondateur, le milliardaire Elon Musk.

L'année 2025 a par ailleurs confirmé que les constructeurs automobiles chinois ont clairement pris pied sur le marché norvégien des voitures neuves, représentant 13,7% des ventes de voitures neuves, contre 10,4% en 2024.