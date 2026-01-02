 Aller au contenu principal
La Russie pas représentée aux JO d'hiver même en cas d'accord de paix avec l'Ukraine selon le CIO
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:55

Cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina

Les athlètes russes ne pourront pas représenter leur pays aux ‍Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, le mois prochain, même si un accord de paix est conclu avec l'Ukraine, ‌a déclaré la présidente du Comité international olympique (CIO).

Un hypothétique accord de paix ne changerait rien à ​la décision du Comité d'autoriser les athlètes russes ⁠à participer aux Jeux à titre individuel uniquement, peut-on lire dans un entretien de ⁠Kirsty Coventry publié ‍vendredi dans le quotidien italien Corriere della ⁠Sera.

Le CIO a interdit la participation de la Russie et de la Biélorussie aux JO d'hiver après ​l'invasion de l'Ukraine par Moscou, en février 2022.

Le CIO a décidé en septembre que les participants russes ⁠et biélorusses aux Jeux de Milan-Cortina le ​feraient à titre individuel, sans drapeau ni ​hymne national.

Dans cette ​même interview, Kirsty Coventry, première femme présidente du CIO, ​déclare que l'organisation des ⁠Jeux olympiques dans plusieurs villes, comme le fait l'Italie cette année, devient "la nouvelle norme". Les Jeux de Milan-Cortina fourniront à cet égard des indications utiles pour ‌l'avenir, ajoute-t-elle.

Le CIO n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters de confirmation de ces propos.

Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent du 6 au 22 février.

(Rédigé par Enrico Sciacovelli, version française Elizabeth Pineau, édité ‌par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Sport
