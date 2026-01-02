La Russie pas représentée aux JO d'hiver même en cas d'accord de paix avec l'Ukraine selon le CIO

Cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina
Les athlètes russes ne pourront pas représenter leur pays aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, le mois prochain, même si un accord de paix est conclu avec l'Ukraine, a déclaré la présidente du Comité international olympique (CIO).
Un hypothétique accord de paix ne changerait rien à la décision du Comité d'autoriser les athlètes russes à participer aux Jeux à titre individuel uniquement, peut-on lire dans un entretien de Kirsty Coventry publié vendredi dans le quotidien italien Corriere della Sera.
Le CIO a interdit la participation de la Russie et de la Biélorussie aux JO d'hiver après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, en février 2022.
Le CIO a décidé en septembre que les participants russes et biélorusses aux Jeux de Milan-Cortina le feraient à titre individuel, sans drapeau ni hymne national.
Dans cette même interview, Kirsty Coventry, première femme présidente du CIO, déclare que l'organisation des Jeux olympiques dans plusieurs villes, comme le fait l'Italie cette année, devient "la nouvelle norme". Les Jeux de Milan-Cortina fourniront à cet égard des indications utiles pour l'avenir, ajoute-t-elle.
Le CIO n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters de confirmation de ces propos.
Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent du 6 au 22 février.
(Rédigé par Enrico Sciacovelli, version française Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)
