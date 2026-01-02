Zone euro: accélération de la croissance des crédits au secteur privé en novembre, à +3,4%

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

La croissance des prêts aux entreprises et ménages en zone euro a nettement accéléré en novembre, à 3,4%, son niveau le plus élevé depuis mars 2023, signe que la baisse des taux profite à l'économie, a indiqué vendredi la Banque centrale européenne.

Dans le détail, les prêts aux entreprises ont augmenté de 3,1 % sur un an, contre 2,9 % en octobre et septembre, a précisé l'institution dans un communiqué.

Du côté des ménages, la hausse atteint 2,9 %, après 2,8% en octobre, confirmant la lente accélération amorcée au printemps 2024, aussi bien pour les crédits à la consommation que pour les prêts immobiliers.

Après avoir relevé de 0 à 4% son principal taux directeur face à la forte inflation liée à la guerre russe en Ukraine lancée en 2022, la BCE l'a ensuite abaissé à 2 %, un niveau maintenu depuis juin dernier.

Le niveau actuel des taux place la banque centrale dans une "bonne position" pour faire face aux risques pesant sur l'économie, selon la formule utilisée depuis l'été par les gardiens de l'euro.

Néanmoins "toutes les options sont sur la table" concernant l'orientation à venir du coût de l'argent, en raison de la très forte "incertitude mondiale", sur le plan commercial comme géopolitique, a averti en décembre la présidente de la BCE Christine Lagarde.

La croissance de l'activité économique du secteur privé dans la zone euro a du reste ralenti en décembre, plombée par les difficultés de l'industrie en Allemagne, selon l'indice PMI Flash publié mardi par S&P Global.

Les économistes s'interrogent sur l'impact en 2026 de l'accord commercial conclu en août dernier entre Washington et Bruxelles, qui a entériné une forte hausse des droits de douane américains et pourrait peser sur l'économie de la zone euro.

Indicateur avancé de l'inflation, la croissance de la masse monétaire M3, qui comprend les dépôts liquides et les produits d'épargne jusqu'à deux ans, a réaccéléré à 3,0% en novembre, après cinq mois de baisse.